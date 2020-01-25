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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Торино
Турин
0:7
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 17
Госенс 29
Сапата 45
Иличич 53
Иличич 54
Муриэль 86
Муриэль 88
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
25 янв. 2020, 22:45 МСК
25.01.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
90
24
Верди
Симоне Верди
79
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
65
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
78
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
4
Лянко
Лянко
36
Бремер
Бремер
10
Фальке
Яго Фальке
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
17'
54'
53'
17', 54', 53'
71
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
15
де Рон
Мартен де Рон
57
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
29'
29'
82
91
Сапата
Дуван Сапата
45'
45'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
9
Муриэль
Луис Муриэль
88'
86'