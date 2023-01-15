Торино - Специя: 15 января 2023 смотреть онлайн
Торино
Турин
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Торино - Специя: 15 января 2023 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
Серия А, 18 тур

Серия А,

Италия
15 янв. 2023, -:- МСК
15.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
Торино
2 : 1
Специя
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
Торино
2
Специя
1
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 17:00
Специя
1 : 0
Торино
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 17:00
Специя
1
Торино
0
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4
Торино
1
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0
Специя
0

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Когда взрослое «Торино» разбилось в авиакатастрофе, клуб четыре раза выпускал молодежку. Все соперники в ответ − тоже
#Торино
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