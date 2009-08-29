Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 авг. 2009, 13:00 МСК
29.08.2009, 13:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Климов
Валерий Климов
16
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
81
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
84
Запасные
0
Ридош
Егор Ридош
0
Киселев
Денис Киселев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Дакоста
Акес Дакоста
90
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Ставпец
Александр Ставпец
46
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
0
Голышев
Павел Голышев
70
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Васянович
Андрей Васянович
0
Григалава
Гиа Григалава
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Рылов
Артур Рылов
0
Маслов
Сергей Маслов
0
Стрелков
Игорь Стрелков