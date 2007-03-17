Матч завершен
Москва
Москва
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
17 марта 2007, 16:00 МСК
17.03.2007, 16:00 МСК
суббота
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы