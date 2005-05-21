Матч завершен
Москва
Москва
4:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
21 мая 2005, 17:00 МСК
21.05.2005, 17:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы