Матч завершен
Томь
Томск
3:2
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2005, 15:00 МСК
24.09.2005, 15:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы