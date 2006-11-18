Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
18 нояб. 2006, -:- МСК
18.11.2006, -:- МСК
суббота
Составы