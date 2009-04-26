Матч завершен
Москва
Москва
Якубко 76
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
26 апр. 2009, 13:00 МСК
26.04.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
20
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Самедов
Александр Самедов
47
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Крунич
Бранислав Крунич
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
71
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
0
Якубко
Мартин Якубко
76'
76'
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Йоп
Мариуш Йоп
0
Васянович
Андрей Васянович
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Кузьмин
Игорь Кузьмин
0
Стрелков
Игорь Стрелков
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
47
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Янотовский
Василий Янотовский
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Волков
Виталий Волков
73
0
Мазнов
Горан Мазнов
62
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук