Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 марта 2008, 14:30 МСК
29.03.2008, 14:30 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы