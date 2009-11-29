Москва

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Спартаковец им. Н.П.Старостина
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Юрий Жевнов Ю. Жевнов 		Вра 41 29 0 0 1 0
0
Кирилл Набабкин К. Набабкин 		Защ 35 28 0 1 7 1
0
Алексей Ребко А. Ребко 		Пол 36 27 5 5 5 1
0
Александр Самедов А. Самедов 		Пол 37 27 5 7 3 0
0
Дмитрий Тарасов Д. Тарасов 		Пол 35 25 2 1 11 1
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Локомотив
30 15 9 6 43:30 54
5
ЦСКА
30 16 4 10 48:30 52
6
Москва
30 13 9 8 39:28 48
7
Сатурн
30 13 6 11 38:41 45
8
Динамо
30 12 6 12 31:37 42
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Результаты
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Москва
1 : 2
Динамо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
30 тур
Москва
1
Динамо
2
Россия. Премьер-лига , 30 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Москва
0 : 2
Спартак-Нальчик
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
29 тур
Москва
0
Спартак-Нальчик
2
Россия. Премьер-лига , 29 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Москва
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:30
28 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Москва
3
Россия. Премьер-лига , 28 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 14:00
Москва
1 : 0
Зенит
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 14:00
27 тур
Москва
1
Зенит
0
Россия. Премьер-лига , 27 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 14:00
ЦСКА
1 : 3
Москва
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 14:00
26 тур
ЦСКА
1
Москва
3
Россия. Премьер-лига , 26 тур
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