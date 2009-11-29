Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Юрий Жевнов Ю. Жевнов
|Вра
|41
|29
|0
|0
|1
|0
|
0Кирилл Набабкин К. Набабкин
|Защ
|35
|28
|0
|1
|7
|1
|
0Алексей Ребко А. Ребко
|Пол
|36
|27
|5
|5
|5
|1
|
0Александр Самедов А. Самедов
|Пол
|37
|27
|5
|7
|3
|0
|
0Дмитрий Тарасов Д. Тарасов
|Пол
|35
|25
|2
|1
|11
|1
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|30
|15
|9
|6
|43:30
|54
|
5
|30
|16
|4
|10
|48:30
|52
|
6
|30
|13
|9
|8
|39:28
|48
|
7
|30
|13
|6
|11
|38:41
|45
|
8
|30
|12
|6
|12
|31:37
|42
Результаты