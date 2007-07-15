Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
15 июля 2007, 13:00 МСК
15.07.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы