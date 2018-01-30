Матч завершен
Суонси
Суонси
Клукас 34
Айю 61
Клукас 86
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Монреаль 33
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
30 янв. 2018, 22:45 МСК
30.01.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
34'
86'
34', 86'
90
18
Айю
Жордан Айю
61'
61'
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
14
Кэрролл
Том Кэрролл
2
Бони
Вильфрид Бони
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
33'
33'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
12
Жиру
Оливье Жиру
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа