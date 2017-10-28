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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Колашинац 51
Рэмзи 58
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Клукас 22
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
28 окт. 2017, 17:00 МСК
28.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
51'
51'
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
58'
58'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
16
Холдинг
Роб Холдинг
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
22'
22'
90
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
51
Меса
Роке Меса
12
Дайер
Натан Дайер
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни