Матч завершен
Суонси
Суонси
Мичу 57
Грэм 84
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Подольски 80
Гиббс 82
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
6 янв. 2013, 16:30 МСК
6.01.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
0
Ворм
Михел Ворм
90
0
Дэвис
Бен Дэвис
90
0
Чико
Чико
90
0
Бартли
Кайл Бартли
90
0
Тиндалли
Двайт Тиндалли
90
0
Раутледж
Уэйн Раутледж
54
0
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
0
Бриттон
Леон Бриттон
68
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Дайер
Натан Дайер
55
0
Грэм
Дэнни Грэм
84'
84'
90
Запасные
0
Треммель
Герхард Треммель
0
Монк
Гарри Монк
0
Ранхель
Анхель Ранхель
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Агустьен
Кеми Агустьен
0
Мичу
Мичу
57'
0
Шехтер
Итай Шехтер
Арсенал
мин
0
Щесны
Войцех Щесны
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
82'
82'
90
0
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
71
0
Уилшир
Джек Уилшир
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Мартинес
Эмилиано Мартинес
0
Вермален
Томас Вермален
0
Сантос
Андре Сантос
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Подольски
Лукас Подольски
80'
0
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен