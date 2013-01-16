Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уилшир 86
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
16 янв. 2013, 22:30 МСК
16.01.2013, 22:30 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Щесны
Войцех Щесны
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Диаби
Абу Диаби
83
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Уилшир
Джек Уилшир
86'
86'
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Сантос
Андре Сантос
0
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
0
Аршавин
Андрей Аршавин
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Подольски
Лукас Подольски
0
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Суонси
мин
0
Ворм
Михел Ворм
90
0
Тиндалли
Двайт Тиндалли
90
0
Чико
Чико
90
0
Ричардс
Джаз Ричардс
90
0
Бартли
Кайл Бартли
90
0
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
0
Агустьен
Кеми Агустьен
60
0
Бриттон
Леон Бриттон
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
61
0
Дайер
Натан Дайер
90
0
Грэм
Дэнни Грэм
71
Запасные
0
Треммель
Герхард Треммель
0
Монк
Гарри Монк
0
Дэвис
Бен Дэвис
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
0
Мичу
Мичу
0
Шехтер
Итай Шехтер