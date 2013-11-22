Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 37
Вендт 73
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
22 нояб. 2013, 22:30 МСК
22.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
63
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
46
0
Максим
Александру Максим
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Вернер
Тимо Вернер
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Харник
Мартин Харник
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
73'
73'
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
88
0
Херрманн
Патрик Херрманн
85
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
37'
37'
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота