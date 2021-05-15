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Боруссия VS Штутгарт
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Боруссия - Штутгарт: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Менхенгладбах
-:-
Боруссия - Штутгарт: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
15 мая 2021, 16:30 МСК
15.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
30
Эльведи
Нико Эльведи
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Тюрам
Маркус Тюрам
6
Крамер
Кристоф Крамер
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
23
Хофманн
Йонас Хофманн
13
Штиндль
Ларс Штиндль
14
Плеа
Алассан Плеа
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
17
Вендт
Оскар Вендт
-
24
Янчке
Тони Янчке
-
15
Байер
Луис Байер
-
7
Херрманн
Патрик Херрманн
-
19
Лазаро
Валентино Лазаро
-
8
Закария
Денис Закария
-
11
Вольф
Ханнес Вольф
-
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
5
Мавропанос
Костас Мавропанос
7
Кулибали
Танги Кулибали
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
32
Ахамада
Науиру Ахамада
14
Вамангитука
Силас Вамангитука
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
21
Клемент
Филипп Клемент
-
16
Каразор
Атакан Каразор
-
31
Климович
Матео Климович
-
20
Ферстер
Филипп Ферстер
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
30
Массимо
Роберто Массимо
-
Прошлые матчи
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:45
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:45
Штутгарт
1
Боруссия
2
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Штутгарт
2 : 2
Боруссия
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Штутгарт
2
Боруссия
2
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
Штутгарт
1 : 0
Боруссия
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
Штутгарт
1
Боруссия
0
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Боруссия
3
Штутгарт
0
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:30
Штутгарт
1 : 0
Боруссия
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:30
Штутгарт
1
Боруссия
0
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
19:30
Боруссия
2 : 0
Штутгарт
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
19:30
Боруссия
2
Штутгарт
0
25.10.2016
25 окт. 2016
вт
21:45
Боруссия
2 : 0
Штутгарт
25.10.2016
25 окт. 2016
вт
21:45
Боруссия
2
Штутгарт
0
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Боруссия
4 : 0
Штутгарт
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Боруссия
4
Штутгарт
0
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0 : 1
Боруссия
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0
Боруссия
1
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
18:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
18:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:30
Штутгарт
0 : 2
Боруссия
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:30
Штутгарт
0
Боруссия
2
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:30
Штутгарт
2 : 0
Боруссия
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:30
Штутгарт
2
Боруссия
0
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Штутгарт
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
1
Штутгарт
2
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
19:30
Штутгарт
0 : 3
Боруссия
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
19:30
Штутгарт
0
Боруссия
3
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
19:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
19:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:30
Боруссия
2 : 3
Штутгарт
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:30
Боруссия
2
Штутгарт
3
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Штутгарт
7 : 0
Боруссия
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Штутгарт
7
Боруссия
0
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Штутгарт
2 : 1
Боруссия
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Штутгарт
2
Боруссия
1
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