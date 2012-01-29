Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 31
Ройс 80
Де Камарго 84
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
29 янв. 2012, 19:30 МСК
29.01.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
79
0
Кузманович
Здравко Кузманович
45
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Какау
Какау
90
0
Харник
Мартин Харник
68
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
80'
80'
89
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
85
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
31'
31'
53
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
84'
0
Леки
Мэтью Леки