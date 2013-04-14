Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Домингес 28
Гентнер 34
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
14 апр. 2013, 16:30 МСК
14.04.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
85
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
34'
34'
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Максим
Александру Максим
90
0
Харник
Мартин Харник
72
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
79
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
28'
28'
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
74
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
12
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
69
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Джака
Гранит Джака
0
Юнес
Армин Юнес
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота