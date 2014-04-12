Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 89
1:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Дидави 12
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
12 апр. 2014, 16:30 МСК
12.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
4
Брауверс
Роел Брауверс
90
15
Домингес
Альваро Домингес
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
18
Аранго
Хуан Аранго
89'
89'
90
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
82
7
Херрманн
Патрик Херрманн
71
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
11
Раффаэл
Раффаэл
90
10
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
3
Дамс
Филип Дамс
14
Маркс
Торбен Маркс
34
Джака
Гранит Джака
8
Рупп
Лукас Рупп
25
Юнес
Армин Юнес
31
Хргота
Бранимир Хргота
Штутгарт
мин
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
15
Бока
Артур Бока
90
3
Швааб
Даниэль Швааб
90
6
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
24
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
10
Дидави
Даниэль Дидави
12'
12'
63
16
Траоре
Ибрахима Траоре
90
11
Груэсо
Карлос Груэсо
90
7
Харник
Мартин Харник
90
19
Вернер
Тимо Вернер
71
Запасные
22
Киршбаум
Торстен Киршбаум
5
Хагги
Карим Хагги
2
Сакаи
Готоку Сакаи
8
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
44
Максим
Александру Максим
18
Какау
Какау
9
Ибишевич
Ведад Ибишевич