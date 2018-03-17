Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Чупо-Мотинг 77
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Тосун 69
Тосун 84
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
17 марта 2018, 18:00 МСК
17.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
21
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
6
Зума
Курт Зума
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
2
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Флетчер
Даррен Флетчер
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
77'
11
Хесе
Хесе
9
Бераино
Саидо Бераино
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
69'
84'
69', 84'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
15
Мартина
Куко Мартина
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
20
Классен
Дэви Классен
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Ниасс
Умар Ниасс