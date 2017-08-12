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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 45
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
12 авг. 2017, 17:00 МСК
12.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
46
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
20
Классен
Дэви Классен
60
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
10
Руни
Уэйн Руни
45'
45'
90
9
Рамирес
Сандро Рамирес
77
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
15
Мартина
Куко Мартина
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Бешич
Мухамед Бешич
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Миральяс
Кевин Миральяс
31
Лукман
Адемола Лукман
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Кркич
Боян Кркич
72
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
9
Бераино
Саидо Бераино
72
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
12
Тимон
Джош Тимон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг