Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Косово
Канада
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Осман 55
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хут 50
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2009, 17:00 МСК
4.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Осман
Леон Осман
55'
55'
76
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
75
0
Саа
Луи Саа
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хут
Роберт Хут
50'
50'
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
77
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Корт
Леон Корт
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли