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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
1 мая 2010, 17:00 МСК
1.05.2010, 17:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
89
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
88
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
88
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Диао
Салиф Диао
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Мулт
Луис Мулт
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Осман
Леон Осман
72
0
Саа
Луи Саа
72
0
Аничебе
Виктор Аничебе
90
Запасные
0
Тернер
Ян Тернер
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер