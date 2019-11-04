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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 16
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
4 нояб. 2019, 19:00 МСК
4.11.2019, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
45
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
8
Тиль
Гус Тиль
72
49
Джано
Джано
84
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
92
Рассказов
Николай Рассказов
7
Гулиев
Аяз Гулиев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
26
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
22
Понсе
Эсекьель Понсе
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
68
20
Чаушич
Горан Чаушич
80
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
16'
16'
85
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
36
Левашов
Михаил Левашов
5
Хагуш
Анри Хагуш
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
26
Берхамов
Кантемир Берхамов
29
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
10
Кангва
Эванс Кангва