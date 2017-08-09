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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 20
Зе Луиш 84
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
9 авг. 2017, 19:30 МСК
9.08.2017, 19:30 МСК
среда
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
3
Петкович
Марко Петкович
62
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
17
Тигиев
Георгий Тигиев
90
10
Промес
Квинси Промес
20'
20'
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
31
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
7
Джано
Джано
65
19
Самедов
Александр Самедов
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
84'
84'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
38
Щербаков
Константин Щербаков
8
Глушаков
Денис Глушаков
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
11
Фернандо
Фернандо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
78
Максимов
Илья Максимов
63
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
21
8
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
55
Бурчану
Александру Бурчану
44
Аджоев
Гурам Аджоев
49
Мингазов
Артем Мингазов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев