Арсенал - Спартак: 03 мая 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Спартак: 03 мая 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
3 мая 2021, 16:30 МСК
3.05.2021, 16:30 МСК
понедельник
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-

Прошлые матчи

29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2
Арсенал
1
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Арсенал
2
Спартак
3
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
Спартак
0
Арсенал
1
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Арсенал
3 : 0
Спартак
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Арсенал
3
Спартак
0
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:30
Спартак
2
Арсенал
3
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
Арсенал
0
Спартак
1
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
Спартак
2
Арсенал
0
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Арсенал
3 : 0
Спартак
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Арсенал
3
Спартак
0
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4
Арсенал
0
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 17:45
Арсенал
1 : 0
Спартак
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 17:45
Арсенал
1
Спартак
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 18:00
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 18:00
Спартак
2
Арсенал
0

Новости

Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
#Спартак
18 марта, 23:03
1
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
# Новости матча
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
«Спартак» обыграл «Динамо». У Соболева – 1+1
13 марта, 20:57
Мозес за тайм против «Динамо» забил и заменился из-за травмы
1
13 марта, 19:50
1

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