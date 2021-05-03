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РПЛ
Арсенал VS Спартак
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Арсенал - Спартак: 03 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
-:-
Арсенал - Спартак: 03 мая 2021 смотреть онлайн
Спартак
Москва
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
3 мая 2021, 16:30 МСК
3.05.2021, 16:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
Прошлые матчи
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2
Арсенал
1
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Арсенал
2
Спартак
3
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0
Арсенал
1
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Арсенал
3 : 0
Спартак
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Арсенал
3
Спартак
0
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
Спартак
2
Арсенал
3
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0
Спартак
1
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
19:30
Спартак
2
Арсенал
0
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Арсенал
3 : 0
Спартак
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Арсенал
3
Спартак
0
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4
Арсенал
0
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
17:45
Арсенал
1 : 0
Спартак
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
17:45
Арсенал
1
Спартак
0
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
18:00
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
18:00
Спартак
2
Арсенал
0
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
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18 марта, 23:03
1
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
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18 марта, 21:24
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18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
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1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
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13 марта, 20:57
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1
13 марта, 19:50
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