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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Джано 6
Джано 34
Промес 47
Промес 90
4:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
31 июля 2016, 18:00 МСК
31.07.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
66
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
49
Джано
Джано
6'
34'
6', 34'
60
99
Зе Луиш
Зе Луиш
72
24
Промес
Квинси Промес
47'
90'
47', 90'
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
60
Савичев
Константин Савичев
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
11
Фернандо
Фернандо
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Арсенал
мин
1
Герус
Роман Герус
90
19
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
90
34
Власов
Олег Власов
63
32
Горбанец
Андрей Горбанец
59
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
63
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
23
Калешин
Игорь Калешин
15
Столяренко
Александр Столяренко
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
8
Шешуков
Александр Шешуков
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
98
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
11
Аппаев
Хызыр Аппаев