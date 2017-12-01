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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Арсенал
Тула
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 90
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
1 дек. 2017, 19:30 МСК
1.12.2017, 19:30 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
61
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
10
Кангва
Эванс Кангва
78
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
21
Альварес
Виктор Альварес
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
78
Максимов
Илья Максимов
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
98
Александров
Михаил Александров
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
75
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90'
90'
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
99
Роша
Педро Роша
62
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
32
Ребров
Артем Ребров
35
Таски
Сердар Таски
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
47
Зобнин
Роман Зобнин
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
9
Зе Луиш
Зе Луиш