Матч завершен
Арсенал
Тула
Расич 3
Максимов 24
Расич 63
3:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
61
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
46
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
74
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
26
Думбия
Мусса Думбия
90
78
Максимов
Илья Максимов
24'
24'
48
19
Расич
Федерико Расич
3'
63'
3', 63'
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
51
Иванов
Иван Иванов
21
Вергара
Жерсон Вергара
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
84
Власов
Олег Власов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко
Спартак
мин
1
Песьяков
Сергей Песьяков
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
17
Тигиев
Георгий Тигиев
57
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
19
Самедов
Александр Самедов
56
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
35
Таски
Сердар Таски
18
Кутепов
Илья Кутепов
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
47
Зобнин
Роман Зобнин
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо