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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Расич 3
Максимов 24
Расич 63
3:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
61
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
46
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
74
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
26
Думбия
Мусса Думбия
90
78
Максимов
Илья Максимов
24'
24'
48
19
Расич
Федерико Расич
3'
63'
3', 63'
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
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Шевченко
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Спартак
мин
1
Песьяков
Сергей Песьяков
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
33
Маурисио
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90
17
Тигиев
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10
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Попов
Ивелин Попов
90
19
Самедов
Александр Самедов
56
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
35
Таски
Сердар Таски
18
Кутепов
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7
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