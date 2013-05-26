Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
26 мая 2013, 12:30 МСК
26.05.2013, 12:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы