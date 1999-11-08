Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
8 нояб. 1999, -:- МСК
8.11.1999, -:- МСК
понедельник
Составы