Матч завершен
Спартак
Москва
1:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2003, -:- МСК
23.03.2003, -:- МСК
воскресенье
Составы