Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
25 марта 2000, -:- МСК
25.03.2000, -:- МСК
суббота
Составы