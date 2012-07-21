Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Эменике 1
Григорьев 86
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
21 июля 2012, 19:00 МСК
21.07.2012, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Алания
мин
-
Григорьев
Антон Григорьев
86'
86'
90
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
83
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
0
Кариока
Кариока
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
63
0
МакГиди
Эйден МакГиди
90
0
Эменике
Эммануэль Эменике
1'
1'
79
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Гатагов
Сослан Гатагов
0
Зотов
Александр Зотов
0
Веллитон
Веллитон
0
Яковлев
Павел Яковлев
0
Ари
Ари