Матч завершен
Алания
Владикавказ
5:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Веллитон 7
Флореску 30
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
10 мая 2010, 13:00 МСК
10.05.2010, 13:00 МСК
понедельник
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Алания
мин
-
Флореску
Георге Флореску
30'
30'
90
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Макеев
Евгений Макеев
46
0
Саенко
Иван Саенко
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
77
0
Ибсон
Ибсон
90
0
Алекс
Алекс
62
0
Ари
Ари
90
0
Веллитон
Веллитон
7'
7'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Джано
Джано
0
Зотов
Александр Зотов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Яковлев
Павел Яковлев
0
Козлов
Александр Козлов