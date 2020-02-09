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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Бонифази 23
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 65
Бога 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 14:30 МСК
9.02.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
40
Томович
Ненад Томович
90
41
Бонифази
Кевин Бонифази
23'
23'
90
23
Викари
Франческо Викари
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
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Запасные
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Летица
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Фелипе
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Жуканович
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Мургиа
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10
Флоккари
Сержио Флоккари
93
Фарес
Мохаммед Фарес
Сассуоло
мин
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90'
90'
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
65'
65'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
2
Марлон
Марлон
6
Рожерио
Рожерио
32
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
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Бурабиа
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Маньянелли
Франческо Маньянелли
11
Дефрель
Грегор Дефрель
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Джуричич
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