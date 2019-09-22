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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 26
Капуто 45
Дункан 47
3:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
22 сент. 2019, 13:30 МСК
22.09.2019, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
8
Дункан
Альфред Дункан
47'
47'
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
26'
45'
26', 45'
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
19
Романья
Филиппо Романья
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
36
Маццителли
Лука Маццителли
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Бога
Жереми Бога
СПАЛ
мин
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
77
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
3
Игор
Игор
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини