СКА-Хабаровск - Луч: 26 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:0

СКА-Хабаровск - Луч: 26 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
26 авг. 2018, 11:00 МСК
26.08.2018, 11:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Составы

СКА-Хабаровск
мин
31
Генералов
Егор Генералов
90
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
90
77
Ненахов
Максим Ненахов
90
3
Зайцев
Николай Зайцев
90
18
Прындета
Виталий Прындета
90
88
Алейник
Олег Алейник
56
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
87
Казанков
Максим Казанков
74
11
Базелюк
Константин Базелюк
90
14
Радченко
Александр Радченко
62
Запасные
29
Соромытько
Владислав Соромытько
-
1
Леонов
Артем Леонов
-
44
Фадеев
Николай Фадеев
-
5
Хомуха
Иван Хомуха
-
19
Федотов
Виталий Федотов
28
21
Самсонов
Артем Самсонов
0
6
Карасев
Павел Карасев
-
10
Никифоров
Владислав Никифоров
34
99
Кабаев
Евгений Кабаев
16
Луч
мин
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
74
70
Котляров
Александр Котляров
90
77
Павленко
Андрей Павленко
70
4
Степанец
Павел Степанец
90
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
15
Суслов
Кирилл Суслов
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
71
Царикаев
Тарас Царикаев
90
5
Батов
Максим Батов
90
69
Носов
Александр Носов
85
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
22
Патрашко
Виктор Патрашко
-
90
Больевич
Деян Больевич
-
78
Дзахов
Давид Дзахов
16
33
Насадюк
Максим Насадюк
0
19
Машнев
Максим Машнев
-
11
Прокофьев
Станислав Прокофьев
5
95
Хлебородов
Иван Хлебородов
-
98
Визнович
Илья Визнович
20

События

Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Максим Насадюк
Замена
Артем Самсонов
Константин Базелюк
90'
90'
Замена
Максим Насадюк
Максим Батов
Желтая карточка
Виталий Прындета
89'
85'
Замена
Станислав Прокофьев
Александр Носов
74'
Замена
Давид Дзахов
Руслан Гордиенко
Замена
Евгений Кабаев
Максим Казанков
74'
70'
Замена
Илья Визнович
Андрей Павленко
Замена
Виталий Федотов
Александр Радченко
62'
Замена
Владислав Никифоров
Олег Алейник
56'
54'
Желтая карточка
Кирилл Марущак
30'
Желтая карточка
Сергей Пономаренко

Прошлые матчи

31.08.2019 31 авг. 2019 сб 10:00
Луч
0 : 2
СКА-Хабаровск
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 10:00
Луч
0
СКА-Хабаровск
2
10.03.2019 10 марта 2019 вс 8:00
Луч
0 : 2
СКА-Хабаровск
10.03.2019 10 марта 2019 вс 8:00
Луч
0
СКА-Хабаровск
2
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 12:00
Луч
0 : 2
СКА-Хабаровск
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 12:00
Луч
0
СКА-Хабаровск
2
06.05.2017 06 мая 2017 сб 10:30
Луч
0 : 2
СКА-Хабаровск
06.05.2017 06 мая 2017 сб 10:30
Луч
0
СКА-Хабаровск
2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Луч
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:00
СКА-Хабаровск
2
Луч
0
11.07.2015 11 июля 2015 сб 11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2015 11 июля 2015 сб 11:00
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 8:00
Луч
3 : 2
СКА-Хабаровск
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 8:00
Луч
3
СКА-Хабаровск
2
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
05.08.2009 05 авг. 2009 ср 11:00
Луч
2 : 1
СКА-Хабаровск
05.08.2009 05 авг. 2009 ср 11:00
Луч
2
СКА-Хабаровск
1

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