СКА-Хабаровск

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
мин
мин
События
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Замена
90'
90'
Замена
Желтая карточка
89'
85'
74'
Замена
Замена
74'
70'
Замена
62'
Замена
56'
54'
Желтая карточка
30'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
1
11 сентября 2020, 01:25
1
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42
23 июня 2020, 14:07
25 сентября 2019, 16:52
24 апреля 2019, 12:57