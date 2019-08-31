Матч завершен
Луч
Владивосток
0:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
31 авг. 2019, 10:00 МСК
31.08.2019, 10:00 МСК
суббота
Составы