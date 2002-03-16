Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
16 марта 2002, -:- МСК
16.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы