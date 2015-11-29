Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сельта
Виго
Орельяна 15
Нолито 84
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 65
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
29 нояб. 2015, 0:05 МСК
29.11.2015, 0:05 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Планас
Карлес Планас
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
15'
15'
90
10
Нолито
Нолито
84'
84'
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
79
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
65
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
18
Васс
Даниэль Васс
42
Аленде
Диего Аленде
17
Мадинда
Леви Мадинда
9
Аспас
Яго Аспас
16
Дразич
Деян Дразич
23
Сене
Хосеп Сене
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
90
33
Нди
Дани Нди
71
25
Халилович
Ален Халилович
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
64
23
Джони
Джони
79
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
3
Менендес
Алекс Менендес
7
Муньис
Хуан Муньис
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
22
Перес
Пабло Перес
16
Кастро
Карлос Кастро
65'