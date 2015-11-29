Матч завершен
Сельта
Виго
Орельяна 15
Нолито 84
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 65
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
29 нояб. 2015, 0:05 МСК
29.11.2015, 0:05 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Планас
Карлес Планас
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
15'
15'
90
10
Нолито
Нолито
84'
84'
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
79
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
65
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
18
Васс
Даниэль Васс
42
Аленде
Диего Аленде
17
Мадинда
Леви Мадинда
9
Аспас
Яго Аспас
16
Дразич
Деян Дразич
23
Сене
Хосеп Сене
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
90
33
Нди
Дани Нди
71
25
Халилович
Ален Халилович
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
64
23
Джони
Джони
79
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
3
Менендес
Алекс Менендес
7
Муньис
Хуан Муньис
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
22
Перес
Пабло Перес
16
Кастро
Карлос Кастро
65'