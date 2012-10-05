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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 60
Де Лукас 85
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
5 окт. 2012, 22:30 МСК
5.10.2012, 22:30 МСК
пятница
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
80
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
58
0
Аспас
Яго Аспас
60'
60'
83
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ллорка
Самуэль Ллорка
0
Инса
Начо Инса
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
85'
0
Бермехо
Марио Бермехо
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
78
0
Кампанья
Хосе Кампанья
65
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
46
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Ману
Ману