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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 63
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 61
Роналду 72
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
10 марта 2013, 21:00 МСК
10.03.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
61
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Лопес
Алекс Лопес
55
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
81
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Аспас
Яго Аспас
63'
63'
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Бермехо
Марио Бермехо
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
61'
72'
61'
72'
90
0
Хедира
Сами Хедира
46
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
66
0
Бензема
Карим Бензема
66
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Кака
Кака
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Мората
Альваро Мората