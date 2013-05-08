Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 84
1:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 47
Хуанфран 66
Фалькао 86
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
8 мая 2013, 20:30 МСК
8.05.2013, 20:30 МСК
среда
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Кастро
Хонни Кастро
65
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
84'
84'
90
0
Лопес
Алекс Лопес
54
0
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Бермехо
Марио Бермехо
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
66'
66'
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
46
0
Коке
Коке
75
0
Адриан
Адриан
90
0
Коста
Диего Коста
47'
47'
68
0
Фалькао
Радамель Фалькао
86'
86'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Тиагу
Тиагу
0
Туран
Арда Туран
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия