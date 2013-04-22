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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Лопес 37
Бермехо 90
2:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Сэпунару 26
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
22 апр. 2013, 22:59 МСК
22.04.2013, 22:59 МСК
понедельник
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Кастро
Хонни Кастро
77
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
84
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
37'
37'
60
0
Бермехо
Марио Бермехо
90'
90'
90
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
26'
26'
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
68
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Рочина
Рубен Рочина
60
0
Монтанье
Пако Монтанье
87
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Ромарик
Ромарик
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Родри
Родри