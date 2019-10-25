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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:9
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Чилвел 10
Тилеманс 17
Перес 19
Перес 39
Варди 45
Перес 57
Варди 58
Мэддисон 85
Варди 90
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
25 окт. 2019, 22:00 МСК
25.10.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
Саутгемптон
мин
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
28
Ганн
Ангус Ганн
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
5
Стивенс
Джек Стивенс
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
38
Дансо
Кевин Дансо
7
Лонг
Шейн Лонг
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
17'
17'
90
9
Варди
Джейми Варди
45'
58'
90'
45', 58'
90'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
85'
85'
90
17
Перес
Айосе Перес
19'
39'
57'
19', 39', 57'
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
10'
10'
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин