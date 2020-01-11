Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Прат 14
1:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Армстронг 19
Ингс 81
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
11 янв. 2020, 18:00 МСК
11.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
26
Прат
Деннис Прат
14'
14'
77
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
15
Барнс
Харви Барнс
58
9
Варди
Джейми Варди
90
17
Перес
Айосе Перес
67
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
16
Бенкович
Филип Бенкович
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
19'
19'
78
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
78
9
Ингс
Дэнни Ингс
81'
81'
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
12
Дженепо
Мусса Дженепо
20
Обафеми
Майкл Обафеми