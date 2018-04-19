Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
19 апр. 2018, 21:45 МСК
19.04.2018, 21:45 МСК
четверг
Составы
Лестер Сити
мин
12
Хамер
Бен Хамер
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
14
Силва
Адриен Силва
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
28
Фукс
Кристиан Фукс
5
Морган
Уэс Морган
38
Чодури
Хамза Чодури
33
Диабате
Фуссейни Диабате
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
39
Симс
Джошуа Симс
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин