Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Йошида 61
1:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 11
Оказаки 32
Кинг 38
Оказаки 69
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
13 дек. 2017, 22:45 МСК
13.12.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
61'
61'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
10
Остин
Чарли Остин
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
5
Стивенс
Джек Стивенс
22
Редмонд
Натан Редмонд
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
10
Кинг
Энди Кинг
38'
38'
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
32'
69'
32', 69'
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
11'
11'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
21
Иборра
Висенте Иборра
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа